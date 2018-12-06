محرز يواصل التألق تحت إشراف غوارديولا

رياض محرز

واصل النجم رياض محرز رحلة التألق مع مانشستر سيتي بهدوء لافت، ففي الوقت الذي اعتقد البعض أن بيب غوارديولا تعاقد معه ليكون بديلاً جيداً، وسلاحاً استراتيجياً يتم اللجوء إليه في ظروف بعينها، فإذا بالنجم الجزائري يخطف الأضواء، ويفرض نفسه على تشكيلة السيتزنز.

وعثر محرز لنفسه بالتالي على مكان ضمن تشكيلة تعاني في الأساس من تكدس في النجوم، والعناصر الجاهزة لخوض جميع المباريات.

ونجح الجزائري في قيادة سيتي للفوز على واتفورد 2-1، مما جعل حامل اللقب يرفع رصيده إلى 41 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني.

ووضع محرز بصمته تسجيلاً وتمريراً حاسماً أمام واتفورد، ليتوج بلقب رجل المباراة، وهو الهدف الـ 13 للنجم الجزائري مع سيتي الذي يشارك في تسجيله أو صناعته منذ بداية الموسم في مختلف البطولات.

واللافت أنه فعل ذلك في 10 مباريات فقط، بدأها في التشكيلة الأساسية، مما يؤكد أنه صفقة النادي الرابحة، بل إنه "رياض سيتي"، الذي تمكن من جعل المساحات الخضراء، والإبداع في أداء سيتي أكثر تجدداً.

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محرز هو رهان غوارديولا، فقد أصر على التعاقد معه، وخاض مفاوضات شاقة مع ليستر سيتي صيفاً وشتاءً، إلا أن المطالب المالية الكبيرة لإدارة الثعالب حالت دون إتمام الصفقة في على وجه السرعة، وقرر محرز البقاء الشتاء الماضي، مختفياً عن الأنظار، تعبيراً عن حزنه الشديد من رفض رحيله إلى صفوف مانشستر سيتي، لكن الأمور سارت على خير فيما بعد لتتم الصفقة.

وفي بدايات تجربته مع بطل الدوري الإنجليزي، توقع البعض ألا يتمكن الجناح المتألق من فرض نفسه ضمن تشكيلة الفريق، باعتبارها التجربة الأولى له مع فريق كبير، إلا أنه استفاد من ثقة غوارديولا، وفرض نفسه بتدرج وهدوء، ليصبح واحداً من أكثر العناصر المؤثرة في أداء سيتي.

وفي مؤشر على ثقته الكاملة بالنجم الجزائري، دافع "بيب" عن محرز بشدة عقب إهداره ركلة جزاء أمام ليفربول في لقاء القمة، الذي كان يسعى سيتي خلاله لفض الاشتباك والانفراد بالصدارة في المرحلة الثامنة التي أقيمت في أكتوبر الماضي، ونجح المدرب الإسباني في الحفاظ على معنويات نجمه الجديد، ليتألق فيما بعد، ويصبح سلاحاً جديداً مؤثراً إلى جانب ليروي ساني، ورحيم ستيرلينغ، ودافيد سيلفا، وسيرجيو أغويرو، وغيرهم من النجوم.

جاء تألق محرز ليثير موجة جديدة من التساؤلات التي تمتزج بحالة من الإعجاب بقدراته ومهاراته، فقد نقلت وسائل الإعلام اللندنية تغريدات لعدد كبير من الجماهير، وعشاق الدوري الإنجليزي، خاصة جماهير مانشستر يونايتد، وسط مشاعر من الغضب على إدارة النادي، والجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو، فقد كان النجم الجزائري واحداً من الأسماء المطروحة للانتقال للشياطين الحمر، إلا أن غوارديولا كان أكثر جدية في حسم الصفقة، مما يجعل عشاق يونايتد يؤكدون أن ما حدث هو خطأ تاريخي، خاصة أن محرز يبدو أنه سيستمر في صنع الفارق لمصلحة الغريم.