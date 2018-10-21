سيميوني: الدوري الإسباني أكثر فوضوية وإثارة دون ميسي ورونالدو

دييغو سيميوني

يرى دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن أن الدوري الإسباني بات أكثر تنافسية بغياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأهدر الفريق المدريدي أمس السبت فرصة الانفراد بصدارة البطولة ولو مؤقتاً، بعدما تعادل مع مستضيفه فياريال بهدفٍ لكل جانب.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الدوري الإسباني حالياً رائع وفوضوي، الجميع ينافس ويحارب على النقاط.

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"هنالك تنافسية أكثر مقارنة بالوقت الذي كان فيه الثنائي ميسي ورونالدو يحسمان البطولة، نحن نركز فقط على أنفسنا.

"حاولنا الانتصار، لكن فياريال خصم قوي وكلانا كان يمكن أن يسجل هدف الانتصار".

ويحتل برشلونة حالياً صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة بعد انتصاره على إشبيلية (الثالث بـ 16)، ويأتي خلفه المفاجأة ديبورتيفو آلافيش الثاني بـ 17 نقطة.

أما أتلتيكو مدريد فيحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة أيضاً.