رسمياً: ميسي يغيب عن الملاعب 3 أسابيع بداعي الإصابة

الإصابة تبعد ميسي عن برشلونة في وقت حساس

تعرض ليونيل ميسي نجم برشلونة لإصابة في ذراعه الأيمن خلال مواجهة إشبيلية ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني إثر سقوطه بشكل خاطئ على يده ليتم استبداله.

وانتهى اللقاء ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني بفوز برشلونة بنتيجة 4-2، حيث حل عثمان ديمبيلي بديلاً للنجم الأرجنتيني المصاب الذي تم نقله للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالته والخضوع لمزيد من الفحوص الطبية.

وعقب نهاية المباراة، أوردت كلاً من موندو ديبورتيفو بغياب الأرجنتيني في لقاءي إنتر وريال مدريد، بينما كتبت سبورت الكتالونية، بأنه قد تصل مدة غيابه لمدة شهر كامل.

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وأكد الحساب الرسمي لبرشلونة بأن ميسي سيغيب 3 أسابيع، الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة للفريق الكتالوني نظراً للمباريات القادمة المهمة أمام إنتر ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وجاء في بيان نشره النادي ما يلي: "أكدت الاختبارات التي أجريت على لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي معاناته من كسر في عظم ذراعه اليمنى، ليتبعد عن الملاعب ثلاثة أسابيع تقريباً".

وسيغيب ميسي بالتالي عن لقاءات برشلونة أمام إنتر وريال مدريد، وليونسيا في كأس ملك إسبانيا، ثم رايو فاييكانو، وإنتر (دوري أبطال أوروبا)، وأخيراً ريال بيتيس.