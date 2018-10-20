أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية 4-2 الدوري الإسباني

سواريز يقود البارسا للفوز بعد إصابة ميسي

حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ضيفه إشبيلية برباعية مقابل هدفين في المباراة التي استضافها ملعب كامب ناو ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

افتتح فيليب كوتينيو أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة الثانية، وبعد 10 دقائق، ضاعف النجم ليونيل ميسي النتيجة.

وعكرت إصابة ميسي في ذراعه وخروجه من الملعب أجواء تقدم البارسا في الشوط الأول، ليتم استبداله بعثمان ديمبيلي في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني، حاول الضيوف تقليص الفارق في ظل المعنويات المتراجعة للبلاوغرانا جراء إصابة "ليو"، إلا أن فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي نجح في تأمين الانتصار بالهدف الثالث عن طريق لويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

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وشهدت الدقيقة 78 هدف الضيوف الأول عن طريق بابلو سارابيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء غيرت مسارها بعد اصطدامها بأحد مدافعي البارسا لتخدع الحارس مارك أندريه تير شتيغين وتسكن شباكه.

وحاول الفريق الأندلسي بعدها تقليص الفارق مرة أخرى بشن غارات هجومية على مرمى صاحب الأرض إلا أن تير شتيغين كان بالمرصاد وقدم أفضل مبارياته هذا الموسم.

وفي الدقيقة 88، استغل أصحاب الأرض تقدم إشبيلية وسجلوا الهدف الرابع عن طريق إيفان راكيتيتش، وذلك قبل ثلاث دقائق من إحراز إشبيلية للهدف الثاني عن طريق لويس مورييل.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة ليتربع على صدارة الترتيب مستغلاً تعثر منافسيه، أما إشبيلية فتراجع ترتيبه من المركز الثاني إلى الثالث بعد تجمد رصيده عند 16 نقطة.

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