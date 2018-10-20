إصابة ميسي تثير قلق برشلونة قبل مواجهتي إنتر وريال مدريد

ميسي يشكو من إصابة في ذراعه

تعرض ليونيل ميسي نجم برشلونة لإصابة في ذراعه الأيمن خلال مواجهة إشبيلية ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

جاءت الإصابة إثر سقوطه بشكل خاطئ على يده، ليدخل الجهاز الطبي الملعب ويعالج ذراعه الذي جعله يتلوى أرضاً من شدة الألم.

وتمت مساعدة ميسي على الخروج من أرضية ملعب كامب ناو ليتم ربط ذراعه، قبل أن يتم استبداله احترازياً في الدقيقة 26.

وكان النجم الأرجنتيني قد سجل الهدف الثاني وصنع الأول لزميله فيليب كوتينيو في أقل من 20 دقيقة قبل خروجه من اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بنتيجة 4-2.

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وأشارت الكشوفات الأولية إلى إصابة ميسي في الذراع، وهو أمر يدعو للتفاؤل بعدما حامت الشكوك حول إصابته في المرفق مما كان أشد خطورة.

وانتقل هداف البارسا التاريخي إلى المشفى من أجل الاطمئنان على حالته والخضوع للمزيد من الفحوصات.

يذكر أن برشلونة سيلاقي إنتر ميلان وغريمه ريال مدريد خلال الأيام القادمة.