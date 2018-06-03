برشلونة يسارع لتجديد عقد أومتيتي قبل كأس العالم

سامويل أومتيتي

بات سامويل أومتيتي أحد أبرز نجوم برشلونة الموسم الماضي، بعدما قدم مستويات جيدة رفقة جيرارد بيكيه في الخط الخلفي.

وأكدت تقارير رغبة بعض الأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدافع الفرنسي خلال الصيف.

كما نبهت وسائل الإعلام إلى أن فرصة رحيل أومتيتي عن البارسا قد تكون سهلة بسبب انخفاض قيمة شرطه الجزائي الذي يقدر بـ 60 مليون يورو فقط.

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لكن صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني أكدت أن برشلونة يقترب من تمديد عقد الدولي الفرنسي حتى عام 2021، وسيتم رفع قيمة الشرط الجزائي حتى يصبح أعلى من المبلغ الحالي.

يذكر أن برشلونة يسعى لإبرام ببعض الصفقات الأخرى من أجل تعزيز خطي الوسط الهجومي هذا الصيف.