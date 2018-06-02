ملخص مباراة بلجيكا والبرتغال 0-0 الودية

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خرج منتخبا بلجيكا وضيفه البرتغالي متعادلين سلبياً في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب روا بودوان استعداداً لكأس العالم المقامة في روسيا منتصف الشهر الجاري.

وعلى الرغم من إقامة اللقاء على أرضه وبين جماهيره، إلا أن المنتخب البلجيكي لم يستغل الفرصة.

ويلتقي منتخب بلجيكا في المباراة القادمة مع نظيره المصري يوم الأربعاء القادم، فيما يواجه منتخب البرتغال غريمه الجزائري في المباراة الأخيرة له قبل شد الرحال إلى روسيا.

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ويشارك منتخب بلجيكا، في مجموعة تضم أيضاً منتخبات إنجلترا وتونس وباناما، فيما يشارك منتخب البرتغال في مجموعة نارية، رفقة منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

يذكر أن كريستيانو رونالدو غاب عن المباراة، فيما دفع روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بكافة نجومه.