أهداف مباراة الجزائر وكايب فيردي 2-3 الودية

منتخب الجزائر

واصل منتخب الجزائر عروضه الضعيفة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب رابح ماجر بالخسارة أمام ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كايب فيردي) ودياً بهدفين لثلاثة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وسجل رامي بن سبعيني هدف الخضر في الدقيقة الخامسة، ليتعادل ريكاردو غوميز للضيوف بعد 9 دقائق.

وأعاد بغداد بونجاح مهاجم السد القطري التقدم لمحاربي الصحراء في الدقيقة 30.

وشهد الشوط الثاني تراجعاً كبيراً في أداء صاحب الضيافة الذي استقبلت شباكه هدفين متتاليين عن طريق ريان مينديس وجوليو روكا في الدقيقتين 67 و72 بعد أخطاء فادحة من فوزي شاوشي، حارس المرمى ودفاعه، لينتهي اللقاء بفوز كايب فيردي على الجزائر في عقر دارها بنتيجة 3-2.

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وتعد هذه الخسارة الثالثة للجزائر تحت القيادة الفنية لماجر بعد الهزيمة من إيران بهدفين لهدف، والسقوط أمام السعودية بهدفين نظيفين، وأخيراً الانهيار أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-3.

وعرفت المباراة غضباً جماهيرياً كبير نتيجة تراجع الأداء تحت قيادة ماجر، وهتافات مطالبة برحيله وعودة وحيد هاليلوجيتش، المدير الفني السابق لمحاربي الصحراء، ومناصرة رايس مبولحي، حارس المرمى.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل إلى كأس العالم 2018، مع تخبط في النتائج بعد تغييرات في الجهاز الفني.