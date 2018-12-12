غوارديولا يحذر من تفشي العنصرية

جوسيب غوارديولا

حذر جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من تفشي ظاهرة العنصرية وتحولها إلى مشكلة عامة، لا تتعلق بالرياضة فقط.

وقال الإسباني: "إنها منتشرة في جميع الأنحاء"، وذلك عقب اعتراف رحيم ستيرلينغ جناح سيتي بتعرضه لإهانات عنصرية خلال المباراة أمام تشيلسي.

وأكد الإنجليزي أنه تعرض للاعتداء اللفظي من قبل بعض الجماهير السبت الماضي، خلال المباراة التي خسرها فريقه 0-2 أمام منافسه اللندني، الأمر الذي أشعل الجدل مرة أخرى حول قضية العنصرية في كرة القدم.

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وأضاف غوارديولا: "تصب الناس تركيزها على كرة القدم، لكن للأسف هذا لا يحدث فقط في كرة القدم، يوجد هناك مهاجرون ولاجئون في العالم أجمع ضحايا للسلوك العنصري، علينا أن نكافح من أجل أن يعيشوا بشكل أفضل".

من جانبه، اتهم سترلينغ وسائل الإعلام البريطانية بـ "تغذية العنصرية"، لكن غوارديولا كان أكثر حرصاً في الحديث عن هذه النقطة، حيث قال: "لا أعرف، عندما جئت إلى هنا سألته لماذا ينشط كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قلت له أن عليه أن يحمي حياته الخاصة".