هازارد يعلم كورتوا بوجهته المقبلة

إيدين هازارد

أخبر البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بوجهته المقبلة بعد ترك البلوز.

وقال موقع “ديفينسا سنترال” أن نجم الوسط وعد كورتوا بالانضمام لبطل أوروبا فقط، حيث قال له: “إذا تركت تشيلسي، فسيكون ذلك فقط من أجل ريال مدريد”.

ولم يتردد هازارد في الإعلان عن رغبته في الانتقال لريال مدريد بشكل علني، مما يؤخر حتى الآن اتفاقه مع ناديه الحالي على عقد جديد، حيث ينتهي عقده الحالي مع تشيلسي، في صيف عام 2020.

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وأبدت أندية عملاقة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، رغبتها في ضم الدولي البلجيكي، لكن هازارد يرفض اللعب لأي أندية أخرى غير ريال مدريد.

بدورها، قالت شبكة “le 10 sport” أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع نجم الوسط المهاجم للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.