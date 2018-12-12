بيكيه يشتري نادياً كتالونياً ويجهزه للبطولات الكبرى

جيرارد بيكيه

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا، أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اشترى نادي إف سي آندورا بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أن مجموعة "كوزموس" الاستثمارية، التي يمتلكها المدافع الإسباني، ستتحمل عبء سداد ديون إف سي أندورا، الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيكيه قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، أنه سيقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

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يشار إلى أن مدافع البارسا له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، حيث حصل مؤخراً على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى لشراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.

تأسس نادي إف سي آندورا لكرة القدم عام 1942، ويلعب حالياً في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا، ويحتل فيها المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا، ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج إف سي آندورا عام 1994، بلقب بطولة كأس كتالونيا، بعد أن أقصى برشلونة في نصف النهائي، وتغلب على إسبانيول في المباراة النهائية.