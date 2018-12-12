ريال مدريد يتقدم بعرض لضم نجم مانشستر سيتي الشاب

براهيم دياز

رفع ريال مدريد حدة المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل حسم صفقة الشاب براهيم دياز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من دون أن ينتظر انتهاء عقده الصيف القادم.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ريال عرض 10 ملايين يورو على بطل إنجلترا بهدف خطف دياز قبل انتهاء عقده، في ظل منافسة مرتقبة مع باريس سان جيرمان.

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ويواجه بطل أوروبا قرار سيتي بالحصول على 20 مليون يورو من أجل السماح للشاب الإسباني بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشوية، وهو أمر مطروح، كونه لا يشارك في مباريات الفريق.

ويبدو أن دياز مصمم على الرحيل عن مانشستر سيتي، رغم العروض التي تقدم بها الأخير للاحتفاظ به.