انتقال مودريتش إلى إنتر يعود للواجهة

لوكا مودريتش

عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم، إلى الدوري الإيطالي، بعدما كشف إنتر ميلان، عن حقيقة شائعات مفاوضاته مع اللاعب للحصول على توقيعه، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات الأحد، عن المدير الرياضي لإنتر، بييرو أوسيلو، كشف خلالها أن فريقه كان يسعى للتعاقد مع الدولي الكرواتي الصيف الماضي، لكن النادي لم يتقدم بعرض رسمي إلى إدارة ريال مدريد أو للاعب نفسه.

وقال أوسيلو: "التعاقد مع لوكا مودريتش كان حلماً كبيراً بالنسبة لنا، وقد طرحه بعض الوكلاء علينا، لكننا رأينا صعوبة كبيرة في ضمه".

وأوضح أوسيلو أسباب عدم التقدم بعرض رسمي لضم مودريتش حيث قال: "توصلنا إلى أن ريال مدريد لن يفرط به بعد بيع رونالدو إلى يوفنتوس، كما كنا على ثقة بأننا لن نستطيع توفير السيولة المادية المطلوبة لإتمام الصفقة".

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وكشف أن وكلاء عرضوا ضم مودريتش بدعوى رغبته في الرحيل: "في البداية أصابتنا الدهشة من هذا العرض، لكننا لم نفاوض ريال بشكل رسمي".

"قلت لهم أننا نرحب بضم مودريتش بشرط الحصول على موافقة إدارة ريال مدريد على بيعه، ولم نرغب في بدء المفاوضات بأنفسنا نتيجة معرفتنا التامة بقدراتنا المادية في تلك الفترة، ووعد الوكلاء بإنهاء الأمر، وبعد ذلك لم يحدث أي شيء".

وقدم مورديتش عاماً استثنائياً خلال 2018، توج خلاله بجميع الألقاب الكبيرة على المستوى الشخصي في العالم بعد فوزه بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، ولقب أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فضلاً عن جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا.

وتوج نجم الوسط مع منتخب كرواتيا بالمركز الثاني في المونديال في مفاجأة صاعقة، كما فاز مع ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.