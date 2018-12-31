ميسي ينهي 2018 متفوقاً على رونالدو

حقق ليونيل ميسي نجم برشلونة لقباً جديداً أضافه لسجلاته التاريخية بعدما تفوق على منافسه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وحسم لقب هداف العام 2018.

وبعد انتهاء مباراة يوفي وسامبدوريا في المرحلة الأخيرة من هذا العام من الدوري الإيطالي بهدفين لهدف لمصلحة فريق السيدة العجوز على ملعب آليانز وتسجيل "صاروخ ماديرا" هدفي البيانكونيري ومنحه النقاط الثلاث كاملة وصدارة هدافي البطولة، إلا أن ميسي بات هداف العام 2018.

واستطاع "ليو" في هذا العام تسجيل 51 هدفاً مع منتخب بلاده الأرجنتين، وبرشلونة، بينها 47 هدفاً مع الفريق الكتالوني في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

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ووفقاً للإحصائيات، يسجل ميسي هدفاً كل 82 دقيقة، بالإضافة إلى 4 أهداف مع المنتخب الأرجنتيني.

وكان أمام رونالدو فرصة للتغلب على ميسي في مباراة السبت الماضي، حيث كان الفارق بينهما 5 أهداف قبل خوض رونالدو لقاء سامبدوريا، إلا أنه نجح فقط في تسجيل هدفين، ليمنح ميسي هذا اللقب الشرفي بفارق 3 أهداف، وينهي العام 2018 برصيد 49 هدفاً، سجل منها مع منتخب بلاده البرتغال 6 أهداف.

ويأتي النجم محمد صلاح في المركز الثالث بـ 44 هدفاً مع ليفربول.