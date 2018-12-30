غوارديولا: ليفربول أحد أقوى فرق أوروبا حالياً

بيب غوارديولا

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الفوز على ساوثهامبتون أعاد الثقة للاعبيه قبل مواجهة ليفربول أحد أقوى الفرق في أوروبا حالياً.

وحقق حامل اللقب النصر بثلاثية لهدف على القديسين ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجيو أغويرو 5 أهداف وصنع 4 أخرى في آخر 8 مباريات له أمام ساوثهامبتون ضمن البطولة.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "من الجيد أن نفوز بعد خسارتين على التوالي. قدم اللاعبون أفضل ما لديهم.

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"نقدم مستويات جيدة، جمعنا 45 نقطة خلال النصف الأول من الموسم، وفزنا الموسم الماضي باللقب برصيد 100 نقطة".

وأكد "بيب" أن ليفربول منافس سيتي على اللقب قد يكون أحد أقوى الفرق في أوروبا حالياً، مشيراً إلى أنه من الضروري احترام ما يقوم به.

واختتم: "لست واثقاً من جاهزية (كيفين) دي بروينه أمام ليفربول لكن (إيلكاي) غوندوغان موجود".

ويبتعد مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني عن ليفربول المتصدر بفارق 7 نقاط بعد وصوله للنقطة 47.

يذكر أن ليفربول سيحل ضيفاً على سيتي في قمة المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الخميس القادم على ملعب الاتحاد.