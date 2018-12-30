مبابي الرابع من حيث الشعبية في فرنسا

كيليان مبابي

اختير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رابع أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عن عام 2018.

وكان مبابي أحد أبرز لاعبي منتخب فرنسا الذي توج بكأس العالم صيف هذا العام في روسيا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة بعد إحرازه أربعة أهداف.

وحل صاحب الـ 20 عاماً أيضاً رابعاً في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2018 في جائزتي "الأفضل" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

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كما فاز نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب صاعد لعام 2018 من قبل فرانس فوتبول، وتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في فرنسا.

وجاء مبابي الذي اختير رابع أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا خلف الموسيقي جان جاك أولد مان، والممثل الكوميدي عُمر سي وزميله داني بون.

بينما تفوق مبابي على أسماء مثل رائد الفضاء توماس بيسكويه، ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان الذي حل في المركز السادس.