نيس يعرض بالوتيلي على ريال مدريد

ماريو بالوتيلي

قال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن نيس عرض مهاجمه ماريو بالوتيلي على العديد من أندية أوروبا استعداداً للتخلي عن خدماته قبل نهاية عقده بـ 6 أشهر، لتحقيق أكبر استفادة من الدولي الإيطالي قبل رحيله.

وأضاف أن ريال مدريد كان ضمن الأندية التي تلقت عرضاً للحصول على "سوبر ماريو" الذي صنع هدفاً واحداً منذ بداية الموسم في 10 مباريات مع الفريق، لكن الميرينغي رفض ذلك.

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ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من أزمة على مستوى خط الهجوم بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.