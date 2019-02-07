باريس سان جيرمان يتلقى أخبار إصابة فيراتي من جديد
ماركو فيراتي
كشف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان أن النجم ماركو فيراتي تعرض لإصابة جديدة رغم عودته مؤخراً فقط للتدريبات.
وعاد الدولي الإيطالي للتدريبات بداية الأسبوع الجاري بعد غيابه لما يقارب الشهر بسبب إصابة على مستوى الكاحل.
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وقال توخيل للمراسلين بعد مباراة فييرانش مساء الأربعاء: "لم يتمكن فيراتي من إنهاء التدريب أمس، لأنه يعاني من مشاكل".
يذكر أن خط وسط باريس سان جيرمان يعاني حالياً نظراً لإصابة فيراتي وتجميد أدريان رابيو رغم التعاقد مع لياندرو باريديس، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر يونايتد الحاسمة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
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