وفد كاف يعاين منشآت كأس إفريقيا في مصر

شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

بدأ فريق من خبراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اعتباراً من الأحد الفائت الزيارة التفتيشية الأولى لمنشآت بطولة توتال كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 المقبلة.

ويترأس الوفد مدير البطولة سامسون آدامو ونظرائه من اللجنة المحلية المنظمة.

وقال موقع الاتحاد الإفريقي الرسمي الذى كشف عن الزيارة اليوم الأربعاء أن الوفد بدأ مهمته بتفقد المنشآت والبنية التحتية في القاهرة، وأن أول نقطة للزيارة كانت ملعب القاهرة الدولي التاريخي ومنشآت أخرى في العاصمة.

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انتقل الوفد بعد ذلك إلى السويس والاسماعيلية وبورسعيد قبل أن يختتم جولته بزيارة منشآت الاسكندرية على البحر المتوسط غداً الخميس 7 فبراير 2019.

وتشمل مناطق اهتمام فريق التفتيش الملاعب وأماكن الإقامة ووسائل النقل والاتصال والتجهيزات الطبية والأمن والبروتوكول، وهي الجوانب الأكثر حيوية وأهمية من أجل تنظيم ناجح للنسخة الـ 32 من البطولة القارية الأبرز والمقررة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

كما جرى مناقشة الاستعدادات لقرعة نهائيات البطولة والمقرر إقامتها في 12 أبريل القادم في القاهرة.