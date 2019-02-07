راموس يدخل تاريخ الكلاسيكو وعقدة ميسي تستمر

سيرخيو راموس

دخل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، تاريخ مباريات الكلاسيكو، لكن من الباب الخلفي، إذ بات أكثر اللاعبين في تاريخ هذه المواجهة حصولاً على البطاقات الملونة.

وأشهر الحكم أنتونيو ميغيل، الذي قاد مباراة ريال مدريد وبرشلونة أمس بين الغريمين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-1)، بطاقة صفراء في وجه المدافع المخضرم في الدقيقة العاشرة، وهي البطاقة الـ 23 للدولي الإسباني في مواجهات الكلاسيكو، ليصبح أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات الملونة في تاريخ المواجهة.

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بدوره، لم يتمكن ليونيل ميسي، نجم برشلونة من تسجيل أول أهدافه في شباك ريال، في مسابقة الكأس في مباراته السابعة، لكنه سيحظى بفرصة ثانية بعد أسبوعين، لفك هذه العقدة عندما يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب في مدريد.

وبهذا التعادل، واصل برشلونة الحفاظ على سجله المميز على ملعبه كامب ناو، خلال مباريات كأس ملك إسبانيا.

فقد ذكر الموقع الرسمي للبارسا، أن الفريق الكتالوني لم يخسر في آخر 6 سنوات، ببطولة كأس الملك أمام جماهيره، على مدار 20 مباراة متتالية.