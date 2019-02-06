تقرير: تشيلسي يستعد للتخلي عن هازارد مقابل 100 مليون جنيه

إيدين هازارد

ما زال الغموض يُحيط بمستقبل إيدين هازارد نجم تشيلسي الذي أبدى رغبته بالانتقال لريال مدريد في أكثر من مناسبة.

وينتهي عقد الدولي البلجيكي مع ناديه الإنجليزي صيف 2020، وما زال تشيلسي يُحاول تجديده بشتى الطرق، حتى أنه عرض على صانع الألعاب راتباً أسبوعياً يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني، لكن هازارد رفض كل المحاولات سعياً منه لتحقيق حلمه الصيف القادم.

وزاد صاحب الـ 28 عاماً من حالة الغموض هذه بإعلانه الأسبوع الماضي أنه اتخذ بالفعل قراراً حيال مستقبله، لكنه رفض تحديد ما إذا كان سيجدد مع البلوز أو يرحل للعاصمة الإسبانية.

صلاح ضحية العنصرية في إنجلترا وويست هام يفتح تحقيقاً

الجمهور الصيني يترك ريال مدريد بسبب رونالدو

بوادر لحل الأزمة بين باريس سان جيرمان ورابيو

رئيس برشلونة ينتظر إشارة فالفيردي لمفاوضة إيسكو

غوارديولا: الانتقادات متسرعة

وأفادت تقارير أن النادي اللندني حدد بالفعل سعر هازارد للصيف القادم، وهو 100 مليون جنيه.

ورغم القدرات الكبيرة للنجم البلجيكي، إلا أن المبلغ المطلوب يُعد صادماً نظراً لبقاء موسم واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.

ولم يخف ريال مدريد من جانبه رغبته في ضم هازارد خاصةً بعد فشل إيسكو واحتمال التخلي عنه خلال سوق الانتقالات القادم، وكذلك لرغبة الرئيس فلورينتينو بيريز في ضم نجم كبير يبني حوله تشكيلة جديدة بعد رحيل كريستيانو رونالدو واقتراب عدد من اللاعبين من اللحاق به أبرزهم لوكا مودريتش وتوني كروس ومارسيلو وكريم بنزيمة وغاريث بايل.

بدورها، قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن ريال مدريد سيمنح هازارد راتباً سنوياً تصل قيمته إلى 14.5 مليون جنيه.