ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد 1-1 كأس ملك إسبانيا

التعادل سيد الموقف في لقاء الذهاب بين عملاقي إسبانيا

اكتفى برشلونة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه ريال مدريد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.



المباراة أقيمت بين الثنائي على ملعب كامب نو، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



العنوان الأبرز للقاء، كان غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي لبرشلونة، باعتماد المدرب إرنستو فالفيردي على الثلاثي مالكوم ولويس سواريز وفيليب كوتينيو بخط الهجوم.



وعلى الجانب الآخر لعب سانتياجو سولاري بتشكيله المعتاد، بعودة الثنائي الدفاعي مارسيلو ورافائيل فاران، وهجوم به الفرنسي كريم بنزيمة بجوار فينيسيوس جونيو ولوكاس فاسكيز.



البداية كانت لريال مدريد حيث شن هجمة منظمة على مرمى برشلونة، بتسديدة قوية من الألماني توني كروس لكن الحظ لم يحالف الضيوف.



دقائق معدودة وعاد ريال بهجمة أخرى، واختراق من الجانب الأيمن لكريم بنزيمة، ليسجل منها فاسكيز الهدف الأول في الدقيقة السادسة.



السيطرة استمرت للميرينجي بهجوم جديد وتناقل للتمريرات على حدود منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى كروس الذي سددها فوق العارضة.



برشلونة استعاد توازنه بشكل ملحوظ في منتصف الشوط الثاني، حيث أهدر مالكوم انفراداً صريحاً في الدقيقة 20 لكن تصدى لها الحارس كيلور نافاس.

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الضغط الكتالوني استمر عندما نفذ مالكوم ركلة حرة على حدود منطقة جزاء ريال في الدقيقة 27، لعبها بيكيه لكنها اصطدمت بدفاع ريال لتمر إلى ركنية.



مرة أخرى ظهر مالكوم من عرضية اخرى لزميله إيفان راكيتيتش، الذي سدد الكرة برأسه لتصطدم بالعارضة التي حرمت أصحاب الأرض من التعادل.



وفي آخر فرصة خطيرة بالشوط راوغ مالكوم دفاع ريال على الجانب الأيمن، ومرر الكرة للويس سواريز الذي سددها بإتقان لكن نافاس يظهر مرة أخرى وينقذ ريال.



الدقيقة 54 شهدت المحاولة الأولى لبرشلونة في الشوط الثاني، من تسديدة قوية لفيليب كوتينيو لكنها علت العارضة.



هجمة أخرى خطيرة من برشلونة في الشوط الثاني بالدقيقة 58، من كرة مرتدة أنقذها نافاس من ألبا قبل أن ترتد لمالكوم الذي أوضعها بيسراه داخل المرمى ليمنح أصحاب الأرض التعادل.



فالفيردي تدخل في الدقيقة 63 بنزول فيدال بدلاً من راكيتيتش، وليونيل ميسي على حساب كوتينيو.



وعلى الجانب الآخر دفع سولاري بتغييرين هو الآخر، حيث أشرك جاريث بيل وكاسميرو وأخرج ماركوس يورنتي وفينسيسوس.



خطأ لصالح ميسي في الدقيقة 69 على حدود منطقة الجزاء، وسددها بنفسه لكنها اصطدمت بالحائط البشري.



كرة جديدة من صناعة ميسي في الدقيقة 76، حيث مررها لألينا ولكنه يتعثر أمام منطقة الجزاء ويخفق في استغلالها.



جاريث بيل كان على موعد مع الفرصة الأخطر لريال في الشوط الثاني، حيث فشل في التسجيل بالمرمى الخالي ليخرجها سيميدو بعيداً عن مرمى برشلونة.



الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت محاولات مستميتة من ريال لتسجيل هدف الفوز، لكن يقظة دفاع برشلونة أبقت الوضع كما هو عليه.



وبهذه النتيجة يحتاج برشلونة للفوز فقط في مواجهة الإياب على سانتياجو برنابيو 27 فبراير الجاري، بينما يكفي التعادل السلبي ريال مدريد للوصول إلى النهائي.