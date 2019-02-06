ملخص مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي 0-2 الدوري الإنجليزي

سيتي يعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً

نجح مانشستر سيتي، في خطف صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بعد فوزه على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من البطولة.



المباراة بدأت بشكل هادئ من الجانبين، دون تشكيل أي خطورة وانحصار اللعب في وسط الملعب، خلال أول ربع ساعة من أحداث اللقاء.



وفي الدقيقة 16 وبعد عرضية أرضية من ساني تصل الكرة إلى جندوجان الذي يسددها بقوة ولكن يتصدى لها دفاع إيفرتون.



وبعد تصويبة جندوجان بدقائق قليلة، كاد اللاعب نفسه أن يسجل الهدف الأول، بعد تمريرة من سيلفا وسددها اللاعب الألماني ولكن الكرة ترتطم بالعارضة.



المباراة عادت إلى هدوئها من جديد مع سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي، بحثاً عن الهدف الأول، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى إيفرتون.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سقط جندوجان داخل منطقة جزاء إيفرتون، بعد تدخل من المدافع وسط مطالبات لاعبي سيتي بركلة جزاء، ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة، من الجهة اليسرى، نفذها سيلفا وقابلها لابورتي برأسية في الشباك معلناً عن الهدف الأول للقاء.



بداية الشوط الثاني، لم تختلف كثيراً عن الأول، وفي اول خمس دقائق، حصل إيفرتون على ركلة ركنية، بعد رأسية من زوما ولكن دفاع سيتي يبعدها عن المرمى في الوقت المناسب.



وفي الدقيقة 58، ومن هجمة خطرة لمانشستر سيتي، كاد أجويرو أن يدرك الهدف الثاني لفريقه، بمقصية رائعة، بعد متابعة لتصدى بيكفور من رأسية سيلفا، ولكن الكرة تخرج إلى ركلة مرمى.



استمر الحال على ما هو عليه، حتى الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، وفي الدقيقة الأخيرة استطاع جابريل جيسوس، استغلال تمريرة طولية من وسط الملعب، ولعبها من فوق الحارس وتابعها برأسية في الشباك معلناً عن الهدف الثاني لمانشستر سيتي.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 62 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبالتساوي مع ليفربول في صاحب المركز الثاني في النقاط، ولكن الأفضلية لسيتي في النقاط وعدد المباريات حيث يتبقى مباراة لصالح ليفربول.