بالوتيلي: الكرة الإيطالية مزعجة

بالوتيلي يعرض قميص فريقه الجديد

تحدث ماريو بالوتيلي مهاجم أولمبيك مرسيليا الجديد عن كرة القدم في بلاده واصفاً الدوري الإيطالي بأنه ممل وتكتيكي، لكنه ترك الباب مفتوحاً لعودته إليه مستقبلاً.

وانتقل "سوبر ماريو" الشهر الفائت إلى فريق الجنوب الفرنسي بعد شد وجذب بينه وبين ناديه السابق نيس، وشارك في مبارتين حتى الآن معه.

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وقال بالوتيلي في برنامج حواري إيطالي: "لم أفكر مطلقاً بجدية في العودة لإيطاليا خلال الأشهر الماضية، الدوري أصبح تكتيكياً بشكل مبالغ فيه وبات مثيراً للازعاج بعض الشيء".

وختم: "لكني لن استبعد أني أحب أن أنهي مشواري يوماً ما في صفوف بريشيا".