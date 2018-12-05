كلوب: حاسبوا صلاح بعد نهاية الموسم

محمد صلاح ويورغن كلوب

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول أن النجم محمد صلاح لا يعاني من أزمة على صعيد تسجيل الأهداف هذا الموسم.

وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية أنه كان بإمكان الدولي المصري تسجيل أكثر من سبعة أهداف خلال الموسم الجاري، لكنه شدد على ثقته به.

وصرح كلوب: "لست مضطراً لتكرار حديثي، ولكن كيف تحكمون لي الأمور؟ ليس لدي تأثير في هذه الحالة، العالم مفتوح والجميع بإمكانه الحكم على أي شيء.

"الأمور على ما يرام، سجل صلاح سبعة أهداف في الدوري، ولكن من سجل أكثر؟ (بيير إيميريك) أوباميانغ؟ وسجل هدفين في آخر مباراة، أعني أنه لا يوجد من يتفوق على صلاح بفارق 15 هدفاً".

ويتربع أوباميانج مهاجم آرسنال على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف، أمام سيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ نجمي مانشستر سيتي، وهاري كاين مهاجم توتنهام، وغلين موراي من برايتون وكالوم ويلسون لاعب بورنموث بثمانية أهداف لكل لاعب.

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وأضاف كلوب: "كان بإمكان صلاح تسجيل أهداف أكثر في ظل الفرص التي أتيحت له، لكن لا شيء آخر يمكن أن يقال، فقط حاول وستجد نفسك في أفضل شكل المباراة المقبلة".

ووجه الألماني نصيحة لصلاح، قال خلالها: "حاول أن تقوم بأقصى جهد ممكن، وبعد نهاية الموسم سيتم الحكم عليك، لا يمكن أن نفصل في الأمور خلال الموسم، وإنما فقط بعد نهايته".

واختتم: "بإمكانك أن تسجل المزيد من الأهداف، لكن هذا الأمر ليس الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

ويلتقي ليفربول مع بيرنلي مساء اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.