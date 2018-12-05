ميلان يقدم 8 ملايين يورو لاستقطاب فابريغاس

سيسك فابريغاس

يسعى ميلان لحسم صفقة التعاقد مع سيسك فابريغاس من تشيلسي في يناير القادم.

وينتهي عقد صانع الألعاب الإسباني مع البلوز نهاية الموسم الحالي، دون الاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وأكدت تقارير إيطالية أن النادي اللومباردي سيتقدم بعرض قيمته 8 مليون يورو للحصول على خدمات نجم الوسط، وهو ما يقل عما يطالب به تشيلسي بحوالي 12 مليون يورو، لكن من المتوقع التوصل لاتفاق قريباً.

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وأكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية أن المدرب ماوريتسيو ساري يرغب في بقاء فابريغاس ضمن صفوف تشيلسي، إلا أن ذلك لا يضمن للاعب إمكانية المشاركة بصفة أساسية، لاعتماده على جورجينيو وروس باركلي وماتيو كوفاتشيتش بدلاً منه.

وفي حالة عدم الاتفاق على المقابل المادي بين الناديين، سيوقع فابريغاس على عقد مبدئي مع ميلان، على أن ينضم له مجاناً الصيف القادم.