تقرير: كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

إيدينسون كافاني

تتواصل التكهنات حول مستقبل المهاجم إيدينسون كافاني، وإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان.

وكان أوريليو دي لاورنيتس رئيس نابولي قد صرح الشهر الماضي بأنه لا يمانع عودة الدولي الأوروغوياني إلى الفريق مرة أخرى، إلا أنه وضع شرطين لإتمام الصفقة هما موافقة المهاجم على تخفيض راتبه، بالإضافة لتخلي باريس عنه بمقابل مادي مُخفض.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كافاني لا يشعر بالسعادة رفقة بطل الليغ 1 ويسعى للرحيل، كونه يشعر بعدم تفاهم مع الثنائي كيليان مبابي ونيمار.

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كما يعتقد نجم نابولي السابق أن إدارة النادي الفرنسي تعاملهما بشكل أفضل منه، مما جعله يشعر بتراجع أهميته في الفريق.

وأشارت الصحيفة في نهاية تقريرها أن كافاني قد يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، قبل تبقي عام واحد على نهاية عقده حينها.