دي ماريا ينتقد تصريحات إيكاردي عن منتخب الأرجنتين

إيكاردي وليونيل ميسي الغائب عن المنتخب مؤخراً في صورة أرشيفية

انتقد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان تصريحات مواطنه ماورو إيكاردي الأخيرة عن المنتخب والأجواء داخل معسكره مؤخراً.

وأشاد إيكاردي في تصريحات عقب مباراة الأرجنتين والمكسيك الودية الأخيرة بالأجواء في المعسكر الحالي وقال أن هنالك وحدة لم تكن حاضرة بين اللاعبين في الماضي.

غوارديولا: من الصعب الوصول لـ 100 نقطة مرة أخرى

نهائي كأس ليبرتادوريس يجمع ميسي ورنالدو من جديد

أهداف مباراة واتفورد ومانشستر سيتي 1-2 الدوري الإنجليزي

بيانيتش: 3 فرق تنافس يوفنتوس على لقب دوري أبطال أوروبا

فيفا يوزع 209 ملايين دولار على الأندية نظير مشاركة لاعبيها في مونديال 2018

وعلق دي ماريا على تصريحات إيكاردي لشبكة "فوكس" بقوله: "لا يهمني على الإطلاق ما يقوله إيكاردي، من الصعب أن يحبك الجميع في يومك الأول.

"كل شخص حر في رأيه، أنا أفكر فيما أفعله فقط، كنت في 2010 و2014 مع تلك المجموعة وجميعهم أشخاص رائعون، الكبار والصغار منهم".

يذكر أن عودة إيكاردي لتمثيل المنتخب تزامنت مع ابتعاد مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي عن المشاركة على المستوى الدولي.