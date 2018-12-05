بيليه: نيمار متكامل أكثر من مبابي

صورة أرشيفية لبيليه ونيمار

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أنه من الصعب جداً الدفاع عن مواطنه نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وتعرض المهاجم المثير للجدل لاتهامات عنيفة بادعاء التمثيل باستمرار في الفترة الأخيرة، وبالتحديد خلال مباراة منتخبي المكسيك والبرازيل في كأس العالم 2018.

ومع وداع السيليساو للبطولة على يد منتخب بلجيكا، يرى بيليه أن نيمار كان كبش فداء خروج بلاده، حيث قال في تصريحات صحفية: "من الصعب جداً الدفاع عن نيمار حيال كل هذه الأشياء البعيدة عن كرة القدم، تحدثت معه وذكرته بقيمته كلاعب".

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"لم يكن محظوظاً بخروج البرازيل من المونديال، لأنه تحمل المسؤولية وحده، قابلته 3 مرات في أوروبا وقلت له أن الله أعطاك موهبة فحافظ عليها".

ودخل بيليه في مقارنات مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لتألقه في سن صغير مثل المهاجم البرازيلي، وهو ما علق عليه بالقول: "عمره 19 عاماً وحصل على كأس العالم، ربما هناك بعض التشابهات بينهما، لكني أعتقد أن نيمار لاعب متكامل أكثر منه بعكس ما يراه الكثيرون في أوروبا".

وبنهاية حديثه أكد بيليه أنه في حالة جيدة بعد دخوله في وعكة صحية قوية هذا العام.