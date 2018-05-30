تركي آل الشيخ: لن يلحق صلاح بمباريات دور مجموعات كأس العالم

محمد صلاح

واصل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تأكيده على غياب النجم المصري محمد صلاح عن مباريات الدور الأول من منافسات كأس العالم 2018.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": للأسف تأكد لنا الآن من إسبانيا عدم مشاركة نجمنا العالمي محمد صلاح في المونديال... لحاجته لمدة لا تقل عن 4 أسابيع، مما يعني أننا سنراه بإذن الله في دور الثمانية في حال تأهل المنتخب المصري الشقيق".

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وليست هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها آل الشيخ غياب صلاح عن تمثيل منتخب مصر في كأس العالم، بل أكد في أكثر من مناسبة غياب هداف ليفربول عن المونديال وفقاً لمصادره الخاصة.

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في المباراة التي خسرها فريقه ليفربول بنتيجة 1-3.