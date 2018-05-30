تعرف على أحدث مستجدات إصابة محمد صلاح

محمد صلاح

تواصل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع محمد صلاح نجم المنتخب وهداف ليفربول لمعرفة آخر تطورات الإصابة وإمكانية مشاركته في نهائيات كأس العالم.

ووصل الدولي المصري إلى فالنسيا في إسبانيا للخضوع للعلاج حتى يكون جاهزاً بحلول كأس العالم في روسيا منتصف الشهر القادم.

وقال دين جونز الصحفي في موقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي أن صلاح قد يغيب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في المونديال أمام نظيره الاوروغوياني، لكنه سيشارك في المباراتين الآخريين أمام منتخبي روسيا والسعودية.

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وتعرض صلاح لإصابة في الكتف إثر التحام مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، وغادر المباراة بسببه بعد مرور نصف ساعة على بدايتها، علماً بأن فريقه ليفربول خسر اللقاء بنتيجة 1-3.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أكد غياب نجم الريدز عن مرحلة مجموعات كأس العالم، مؤكداً بأنه لن يشارك إلا بدءاً من ربع النهائي بحال تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور.