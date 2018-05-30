ملعب مباراة كأس السوبر الأوروبي يثير استياء ريال مدريد وأتلتيكو

ملعب أي لو كوك آرينا

سيطرت حالة من الغضب على جماهير ريال مدريد وأتلتيكو بسبب إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي في مدينة تالين الإستونية في 14 أغسطس المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن جماهير الناديين المدريديين أبديا حالة من الاستياء الشديد جراء اختيار ملعب أي كوك آرينا في العاصمة الإستونية تالين لإقامة مواجهة السوبر الأوروبي عليه نظراً لسعة الملعب المحدودة، حيث يبلغ عدد مقاعده 15 ألفاً فقط.

وأضافت الصحيفة أن فارق التوقيت بين مدريد وإستونيا سيخلق أيضاً أزمات فيما يتعلق برحلات السفر لجماهير كلا الفريقين.

تركي آل الشيخ: لن يلحق صلاح بمباريات دور مجموعات كأس العالم

برشلونة مصمم على استقطاب غريزمان

سواريز يفند شائعات الرحيل عن برشلونة

استبعاد طاقم التحكيم السعودي من المونديال

والدة رونالدو تفضل عودته إلى مانشستر يونايتد

وكشفت الصحيفة عن حصول جماهير ريال مدريد وأتلتيكو على 2000 تذكرة لمؤازرة الفريقين في المباراة، أما باقي التذاكر فستمنح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومنظمي المباراة والشركات الراعية.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول 3-1 في المباراة النهائية، فيما توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي عقب الفوز على أولمبيك مرسيليا بثلاثية نظيفة.