بايل مفتاح تعاقد ريال مدريد مع بوتشيتينو

ماوريسيو بوتشيتينو

لا يزال ريال مدريد يسعى للظفر بخدمات ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، الصيف المقبل، وسط منافسة من مانشستر يونايتد على خدمات المدرب الأرجنتيني.

وقالت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية أن بطل أوروبا والعالم سيمنح سبيرز خياراً تفضيلياً للتفوق على مانشستر يونايتد، وذلك بعودة جناحه غاريث بايل إلى النادي اللندني مجدداً.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنهام يرفض التخلي عن المدير الفني الأرجنتيني، لكن التعاقد مع بايل قد يدفعه للموافقة على رحيل المدرب.

ولعب بايل من قبل مع توتنهام قبل أن ينضم إلى ريال مدريد عام 2013 في صفقة قياسية وقتها، لكن الدولي الويلزي تلقى انتقادات عديدة من جماهير الملكي طوال السنوات الماضية.