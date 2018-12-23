تشيلسي يتطلع لمبادلة موراتا بهيغواين

غونزالو هيغواين

كشفت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية عن اتصال أجراه ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي بغونزالو هيغواين مهاجم ميلان، لإقناعه بالانتقال للبلوز.

وسبق لساري تدريب صاحب الـ 31 عاماً حينما كان الثنائي في نابولي.

ويلعب هيغواين حالياً في صفوف ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من يوفنتوس مقابل 18 مليون يورو، علماً بأنه لم يحرز أي هدف في آخر 6 مراحل من الدوري الإيطالي.

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وقالت أحدث التقارير أن ساري يسعى لاستقطاب المهاجم الأرجنتيني في صفقة تبادلية، ينتقل فيها ألفارو موراتا إلى ميلان.

يذكر أن هيغواين احترف في السابق في ريفر بلايت وريال مدريد ونابولي ويوفي، قبل أن يحط الرحال مؤخراً في ميلانو.

يشار إلى أن ساري يخوض موسمه التدريبي الأول مع تشيلسي، ويبدو مستقبل موراتا تحت إشرافه غير واضح نظراً للمستوى المتخبط الذي قدمه المهاجم الإسباني خلال الموسمين الأخيرين.