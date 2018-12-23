مواجهة بين راموس وجماهير ملعب مدينة زايد الرياضية بسبب صلاح

راموس يطالب الجماهير بالسكوت بعد تسجيل هدف ريال مدريد الثالث

لم يسلم قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، من صافرات الاستهجان التي صدرت من شتى أرجاء ملعب مدينة زايد الرياضية، خلال نهائي كأس العالم للأندية السبت.

وتعرض الدولي الإسباني لصافرات الاستهجان في كل مرة وصلت الكرة إليه، خلال مباراة ريال مدريد والعين في نهائي مونديال الأندية.

ويبدو أن الجماهير العربية لم تنس الإصابة التي تسبب بها راموس، للنجم محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، عندما أسقطه أرضاً خلال مواجهة ريال مدريد وليفربول، وتسبب له بتمزق في الكتف.

من ناحيته، لم يتوان قائد الملكي عن إسكات الجماهير في الملعب حينما سجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 78 من المباراة.

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ووضع راموس إصبعه على فمه وتوجه للجماهير مشيراً لها بالسكوت، بعد هدفه الذي جاء من ركلة ركنية متقنة.

واستمر راموس بتكرار الحركة للطرف الآخر من الملعب، قبل أن يتوجه لتحية زميله إيسكو، الذي كان يقوم بعمليات الإحماء خارج الملعب.

وحقق ريال مدريد لقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، بانتصاره على العين بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية.