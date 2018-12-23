رونالدو عرض نفسه على يوفنتوس منذ يناير الماضي

كريستيانو رونالدو

أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي عرض نفسه على النادي الإيطالي في يناير الماضي عن طريق وكيل أعماله.

وسبق أن أعلن جورجي مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي بأن موكله خطط للرحيل عن النادي الإسباني قبل 6 أشهر من مغادرته الفعلية.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "حينما قابلت مينديش في يناير للتفاوض حول صفقة جواو كانسيلو، كانت البداية للتعاقد مع رونالدو.

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"انضمام رونالدو حقق حلم طفلي الصغير لأنه يحب كريستيانو للغاية وكان يشاهد مباريات منتخب البرتغال ويطلب قميصه.

"كان يسألني كل عام، أبي لما لا تتعاقد مع رونالدو؟ وكنت أقول له أن الأمر مستحيل، وحينما تحقق الأمر لم يتوقع نجلي حدوثه ولا حتى أنا، لم أتصور أنه سيلعب معنا".

وأوضح: "قال مينديش لي: لن تصدق الأمر، كريستيانو يرغب في الانضمام ليوفنتوس"، وقلت له أني أصدق الأمر، لكن تنفيذه سيكون صعباً ويجب أن نتفق جميعاً من أجل إتمام الصفقة".



رونالدو وصل إلى يوفنتوس مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وقد سجل 12 هدفاً في 22 مباراة خاضها رفقة يوفنتوس بجميع البطولات.