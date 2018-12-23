مدرب الجزائر بلماضي يستدعي 18 لاعباً فقط لمواجهة قطر

جمال بلماضي

وجه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الدعوة لـ 18 لاعباً فقط، منهم لاعبان محترفان فقط، استعداداً للمباراة الودية التي سيواجه فيها نظيره القطري في 27 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان، أن بلماضي اختار قائمة مكونة من 18 لاعباً استعداداً للمعسكر الذي سيجريه منتخب محاربو الصحراء في الدوحة، وسيختتمه بمواجهة مستضيفه القطري ودياً، على أن ينطلق المعسكر في الـ 23 من الشهر الجاري.

وضمّت قائمة المنتخب الجزائري 16 لاعباً يحترفون في الدوري المحلي، ولاعبين محترفين اثنين هما يوف بلايلي نجم الترجي الرياضي، وبغداد بونجاح نجم السد وهداف دوري نجوم قطر.

ولم يتمكن الاتحاد الجزائري من استدعاء أكثر من لاعبين محترفين اثنين، رغم مساعيه لدعوة العديد منهم، مستغلاً توقف معظم الدوريات بسبب إجازة الشتاء وعيد الميلاد، ويعود ذلك لرفض أنديتهم تسريحهم، كون المباراة الودية لا تدخل ضمن مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وقال الاتحاد الجزائري في بيانه أن مباراة منتخبي الجزائر وقطر التي سيحتضنها ملعب حمد بن خليفة الدولي ستجري دون حضور الجماهير ووسائل الإعلام، بطلب من الجهاز الفني للمنتخب القطري، الذي يستعدّ لخوض نهائيات كأس آسيا، التي ستنطلق في الإمارات بدءاً من الـ 5 من الشهر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب الجزائر:

حارس المرمى عبد القادر صالحي (شبيبة القبائل)، ومصطفى زغبة (وفاق سطيف)، وخمسة لاعبين من اتحاد العاصمة هم: محمد بن يحيى، وأسامة شيتة، ومحمد بن خماسة، وعبد الرحمن مزيان، وعبد الرؤوف بن غيث، وثلاثة لاعبين من بارادو هم: هيثم لوصيف، وزكريا نعيجي، وهشام بوداوي.

بالإضافة لكل من عبد القادر بدران وحسام الدين غشة من وفاق سطيف، وعبد الرحمن بورديم من مولودية الجزائر، وإلياس شتي (شبيبة القبائل)، ورضا حلايمية (مولودية وهران)، ونبيل لعمارة (اتحاد بلعباس)، بالإضافة إلى بغداد بونجاح (السد)، يوسف بلايلي (الترجي).



وتفادى بلماضي استدعاء لاعبي الأندية الجزائرية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، فضلاً عن كأس الجزائر، بسبب عدم رغبته في التأثير على هذه الأندية التي تحتاج لاعبيها قصد تأمين حظوظها في التأهل إلى الأدوار التالية وهي شبيبة الساورة، وشباب قسنطينة، ونصر حسين داي، بينما اكتفى باستدعاء لاعب واحد من اتحاد بلعباس وهو المدافع نبيل لعمارة.