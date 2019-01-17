برشلونة مهدد بالاستبعاد من كأس الملك بسبب لاعب

تشومي

أصبح برشلونة مهدداً بخسارة لقب كأس ملك إسبانيا، بعد اتهامه بإشراك لاعب لا تحق له المشاركة في مباراة ليفانتي الأخيرة في المسابقة، مما يعيد للأذهان خروج غريمه ريال مدريد من كأس الملك قبل موسمين بسبب مشاركة غير قانونية للظهير الروسي دينيس شيريشيف.

وقالت صحيفة "إل موندو"، أن البارسا أشرك الشاب تشومي أمام ليفانتي رغم أنه كان معاقباً بالإيقاف مع فريق البارسا الرديف، لتراكم البطاقات الصفراء.

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لكن برشلونة دافع عن موقفه مؤكداً أن الإنذار الخامس لتشومي يفرض عليه الغياب عن مباراة في الدوري الإسباني مع فريقه، وهو ما حدث بالفعل عندما غاب عن آخر مباراة بالمسابقة لذا تحق له المشاركة في الكأس.

ولم يفتح الاتحاد الإسباني تحقيقاً في الواقعة حتى الآن بداعي عدم تلقيه أي شكوى وأن القضية تتمحور حالياً حول خبر صحفي، لكن هذا قد يدفع ليفانتي للمطالبة بأحقيته في التأهل للدور المقبل بالكأس.

وربما يتدخل الغريم اللدود ريال مدريد للمطالبة باستبعاد البارسا من الكأس، التي يحتكر لقبها في الفترة الأخيرة، أسوة بما حدث له أمام قادش بسبب واقعة شيريشيف الشهيرة.