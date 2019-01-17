خلاف بين برشلونة وفالفيردي حول موراتا

ألفارو موراتا (يمين)

اختلف مجلس إدارة برشلونة مع المدير الفني إيرنيستو فالفيردي حول إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، في يناير الجاري.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة البارسا تود جلب موراتا لكونه يرغب في الرحيل عن البلوز وهناك فرصة كبيرة للحصول على خدماته.

البرازيلي ريفالدو يتوصل لاتفاق مع شباب المحمدية

بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

أهداف مباراة لبنان وكوريا الشمالية 4-1 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة قطر والسعودية 2-0 كأس آسيا

أهداف مباراة اليابان وأوزبكستان 2-1 كأس آسيا 2019

وأوضحت أن فالفيردي لا يرى ضرورة جلب موراتا ولا يفضله ليكون خياره الأول لضم مهاجم.

يذكر أن موراتا يمر بفترات صعبة رفقة تشيلسي نظراً لتذبذب مستواه وتراجعه من النواحي التهديفية.