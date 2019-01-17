ريال مدريد يحسم مستقبل سولاري

سانتياغو سولاري

حسم ريال مدريد موقفه من إمكانية استمرار سانتياغو سولاري على رأس جهازه التدريبي الموسم المقبل.

وذكرت قناة "كواترو" الإسبانية أن سولاري لن يتواجد كمدرب لريال مدريد الموسم الجديد، وسيرحل نهاية الموسم الجاري، ما لم يحدث أي كارثة قبل يونيو المقبل، بسبب عدم الاقتناع بمستواه.

ويرى مجلس إدارة ريال مدريد أن الفريق يحتاج إلى مدرب جديد يقود مشروعه في الموسم الجديد.

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وتولى سولاري، تدريب بطل أوروبا بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم، خلفاً للمقال يولين لوبيتيغي، وحصد معه لقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي في الإمارات.

ولا يزال ريال مدريد، يمتلك فرصة المنافسة على ألقاب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.