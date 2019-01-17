أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بزميله النجم محمد صلاح وبما يقدمه للريدز خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الإنجليزي لصالح صحيفة "ليفربول إيكو" وقام فيها بتشبيه بالنجم المصري بلويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي.

وقال هندرسون: "محمد صلاح مثل لويس سواريز، فكلاهما لديه عقلية قوية للغاية، إذا ما حاولت أن تضع الضغط عليها سيجعلان الأمر في صالحهما.

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"كلما كان هناك أشخاص ضدهما كلما زادت محاولاتهما من أجل إثبات أن هؤلاء الأشخاص على خطأ بشأن ما يتحدثوا عنه".

ويحتل صلاح حالياً صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفاً بالتساوي مع كل من بيير إيميريك أوباميانغ هداف آرسنال وهاري كاين نجم توتنهام.

يذكر أن هندرسون سبق له مزاملة سواريز عندما كان مهاجم برشلونة الحالي يدافع عن ألوان ليفربول وكادا يفوزان بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2013-2014.