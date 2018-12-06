برشلونة يؤكد غياب مالكوم قرابة الأسبوعين

مالكوم

لازم سوء الحظ جناح برشلونة مالكوم بعد تألقه أمام كالتيورال ليونيسا ضمن دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

ونجح البرازيلي في تسجيل الهدف الثالث للبارسا في المواجهة التي فاز فيها على ضيفه بأربعة أهداف لهدف، وتأهل بعدها لدور الـ 16.

إلا أن اللاعب تعرض لالتواء قوي في الكاحل قبل نهاية اللقاء، لتنتشر التساؤلات حول مدة غيابه.

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وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسميا أكد فيه أن مالكوم سيغيب لفترة تصل من 10 إلى 15 يوم، وهو ما يعني أنه لن يتواجد مع الفريق في المباريات الثلاث القادمة له هذا الشهر.

وتأتي الإصابة في وقت صعب لمالكوم، كونه بدأ في التأقلم مع برشلونة، بتسجيل ثاني أهدافه، بعدما أحرز هدفه الأول في شباك إنتر ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمرحلة جديدة من الدوري الإسباني الأسبوع المقبل أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا، والذي سيغيب مالكوم عنه بالإضافة لمواجهة توتنهام في دوري الأبطال.