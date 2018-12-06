مورينيو يرفض مقارنة لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين بجيل فيرغسون

أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق

انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مقارنة فريقه بالجيل الذهبي للشياطين الحمر تحت قيادة أليكس فيرغسون.

ولم يحقق يونايتد أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فوزه على بورنموث بهدفين لهدف مطلع الشهر الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "أختلف مع هؤلاء الذين يحاولون مقارنة الفريق بالجيل الذي ضمّ روي كين ورود فان نيستلروي ونيمانيا فيديتش، أرجوكم أعطونا الوقت لبناء فريق جديد".

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"أنا سعيد بالحالة التي يعيشها اللاعبون وامتلاكهم للقلب والروح، لكن المشكلة عدم ثبات المستوى، واجهنا آرسنال بصورة جيدة وحاولنا الفوز، وقدم كريس سمولينغ مباراة مميزة ولم يشكل خصمنا أي خطورة سوى حينما نفقد الكرة في مناطق قريبة من المرمى".

كما أشاد المدير الفني البرتغالي بالشاب ماركوس راشفورد مؤكداً أنه يحاول دائماً إثبات إمكانياته وقدراته في كل مباراة يشارك فيها.