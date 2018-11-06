برشلونة يدرس ضم دافيد لويز

دافيد لويز

أبدى برشلونة إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه المدافع دافيد لويز مع تشيلسي الموسم الحالي وفقاً لصحيفة "إكسبريس".

وقالت الصحيفة البريطانية أن الفريق الكتالوني يراقب مستويات مدافع باريس سان جيرمان السابق، تمهيداً للتحرك لضمه في سوق الانتقالات الشتوي.

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يذكر أن برشلونة يبحث عن مدافع بعد إصابة سامويل أومتيتي وتراجع مستوى جيرارد بيكيه بطريقة مقلقة للمدرب إيرنيستو فالفيردي.