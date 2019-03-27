برشلونة يدرس مبادلة محتملة بين راشفورد وكوتينيو

فيليبي كوتينيو

تفكر إدارة برشلونة جدياً في تقديم عرض رسمي إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم ماركوس راشفورد، إذ أنه من المتوقع أن يقحم النادي الكتالوني لاعبه فيليبي كوتينيو في الصفقة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن إدارة البارسا تدرك جيداً رغبة يونايتد في التعاقد مع كوتينيو، مما قد يدفعها لعرض البرازيلي مقابل الحصول على خدمات راشفورد.

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ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على كوتينيو أولاً لمعرفة رأيه، خصوصاً مع قلة مشاركاته هذا الموسم وفقدانه ثقة المدير الفني إيرنيستو فالفيردي، وهو أمر قد يدعوه للموافقة على العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي بعد تجربة ناجحة سابقة مع ليفربول.

يذكر أن برشلونة يضع خيارات أخرى في الهجوم بحال فشل التعاقد مع راشفورد، مثل لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت وأنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.