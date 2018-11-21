برشلونة يستعيد كوتينيو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

فيليبي كوتينيو

أعلن برشلونة أن لاعبه فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق أمس الثلاثاء.

وتشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي البرازيلي دفعة للبارسا الذي يستعد للحلول ضيفاً السبت المقبل على أتلتيكو مدريد، في أبرز مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني.

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وكان كوتينيو ضمن المجموعة في التمارين، علماً بأن اللاعبين خاضوا حصة تدريبية هي الأولى لهم بعد فترة التوقف للمباريات الدولية.

وكان برشلونة قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري أن نجم ليفربول السابق تعرض لتمزق صغير في فخذه ساقه اليسرى، وسيغيب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.