بريكست يهدد هيمنة مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

يحضر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قراراً جديداً يتضمن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال حصلت عملية "بريكست" أم لا، والمتمثلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاتحاد المحلي يريد تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 17 لاعباً إلى 13، لكنه سيواجه رفضاً من الأندية المحلية.

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وفي حال تنفيذ هذه الخطوة، سيكون مانشستر سيتي أكثر المتضررين كونه يضم العدد الأكبر من اللاعبين الأجانب.

ويعتبر الاتحاد الإنجليزي أن متوسط عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز يبلغ 13 لاعباً لكل فريق (بمجموع 260 لاعباً في جميع الأندية)، مما يعني أنه لن يتضرر عدد كبير من هؤلاء، إلا أن هذا القرار لن يبت فيه إلا بعد اتفاق بين الاتحاد والأندية، وهو ما طلبته الحكومة.