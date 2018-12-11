مبابي: نيمار لا يحتاج للتدرب حتى يتألق

مبابي ونيمار

يرى المهاجم كيليان مبابي أن زميله نيمار في باريس سان جيرمان لا يحتاج للعمل بشكل كبير خلال التدريبات من أجل التألق.

وخاض الدولي البرازيلي 57 دقيقة فقط مع بطل فرنسا هذا الشهر، لمعاناته من إصابة عضلية أبعدته عن مباريات الفريق.

ومع ذلك، يستعد نيمار للمشاركة في المواجهة الحاسمة أمام ريد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

ولا يشعر مبابي بالقلق على زميله حيث قال: "نعمل بشكل جيداً معاً، ونشعر بالتوفيق الشديد لتواجد نيمار معنا".

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وأضاف: "سنرى الجودة التي يمتلكها لمساعدتنا على الفوز، حتى مع عدم تدربه كثيراً، فهذه ليست مشكلة للاعب مثله".

وتمثل مواجهة ريد ستار مهمة مصيرية لباريس سان جيرمان الذي يحتاج للفوز ولا شيء غيره لضمان التأهل لدور الـ 16.

ويحتل باريس المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما يبتعد عن ليفربول الثالث بنقطتين.

بدوره، سيحاول ريد ستار تحقيق الفوز للتأهل إلى الدوري الأوروبي حيث يمتلك 4 نقاط، مع ترقب هزيمة ليفربول أمام نابولي على ملعب آنفيلد.