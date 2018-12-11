فيفا يكشف قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قوائم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في الإمارات بدءاً من الأربعاء القادم

ويشارك في البطولة كلٌ من ريال مدريد وكاشيما آنتلرز والترجي وتيم ويلينغتون وغوادالاخارا، وريفر بلايت، بالإضافة إلى العين بطل الدولة المستضيفة.

ومن المنتظر ان تنطلق البطولة الأربعاء القادم على ملعب هزاع بن زايد بمباراة العين وتيم ويلنغتون.

وجاءت القوائم على النحو التالي:

العين

حراسة المرمى: خالد عيسى – محمد سعيد – حماد ناصر.

خط الدفاع: إسماعيل احمد – محمد فايز – محمد سالم مرزوق – محمد احمد علي – سعيد جمعة.

خط الوسط: تونجو دومبيا – عامر عبد الرحمن – كايو – بندر الأحبابي – أحمد برمان – محمد عبد الرحمن – إبراهيم دياكيه – سليمان ناصر – محمد خلفان – ريان يسلم – شيوتاني – حسين الشحات – يحيي نادر.

خط الهجوم: جمال معروف – ماركوس بيرج.

ريفر بلايت

حراسة المرمى: أرماني – جرمان لوكس – انريكي بولونيا.

خط الدفاع: جوناثان مايدانا – موريرا – ميلتون كاسكو – خافيير بينولا – لوكاس مارتينيز – جونزالو مونتيل.

خط الوسط: برونو زوكوليني – خوان كينتيرو – نيكولاس دي لاكروز - إسيكييل بالاسيوس – كاميلو مايدا – ليوناردو بونزيو – إينزو بيريز – فيرنانديز.

خط الهجوم: رودريجو مورا – جوليان ألفاريز – سانتوس بوري – لوكاس بارتو – اجناسيو سكوكو.

غوادالاخارا

حراسة المرمى: راؤول جودينو – ميجيل خيمنيز – أنتونيو توريس.

خط الدفاع: فان رانكين – كارلوس سالكيدو – بيريرا – هيدجاردو مارين – إيدوين هيرنانديز – ميجيل بونسيه – جيسوس سانشيز.

خط الوسط: بينيدا – إيدواردو لوبيز - إزاك بريزويلا – والتر ساندوفال – ميشيل بيريز - أليكس زينديجاس - ألان سيرفانتيس – فيرناندو بيلتران – سيزار هويرتا.

خط الهجوم: آلان بيليدو - انخيل زالديفار – جيسوس جودنيز.

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الترجي

حراسة المرمي: معز بن شريفية – رامي الجريدي – على الجمل.

خط الدفاع: علي المشاني – أيمن محمود – شمس الدين الزوادي – سامح الدربالي – حسين ربيع – إيهاب المباركي.

خط الوسط: آدم رجايبي – خليل شمام – هيثم الجويني – سعد بقير – كوليبالي – علي محمد – أيمن بن محمد – غيلان شعلالي – محمد المساكني – فرانك كوم.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – أنيس البدري – محمد البلايلي – هيثم الجويني.

كاشيما آنتلرز

حراسة المرمى: كون سون تاي – هيوتشي سوجاهاتا – كاواماتا.

خط الدفاع: يوشيدا – جين شوجيل – ياماموتو – دياجو نيشي – ماشيدا – كاواماتا – كوكي آنزاكي - جونج سيونهواين – تومايا أونكاي.

خط الوسط: هوجو ليوناردو – ريوتا ناجاكي – شوما دوي – ليوناردو – سيرجينيو – إيندو – كيبوتا – تانكا - ميتسو اوجاساوارا.

خط الهجوم: كناموري – ياماجوتشي - هيروكي آبي.

تيم ويلينغتون

حراسة المرمى: سكوت باسالاج – مارسيل كامبمان – موريس -

خط الدفاع: جستن جيولي – سكوت هيليار – ليام وود - تايلور شريفيرس – ميشيل بوسو – أليكس بليزيفيتش – تياهان مانويل -

خط الوسط: ماريو ايليتش – إيريك مولوي – هنري كاميرون - ناثانايل هايليمريم – ماريو باركيا – آندري بيفين – جاك هنري – آرون كلافام -

خط الهجوم: توم جاكسون - انجوس كيلكولي – روس آلان – واتسون - ستيفن ليسيفيل.

ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس – كورتوا – كاسيا.

خط الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – ناتشو – أودريز – سيرجيو – ريجيلون – مارسيلو.

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – فاسكيز – لورينتي – أسينسو – إيسكو – سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز – بنزيما – بيل – فينسيوس جونيور.