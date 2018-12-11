ريال مدريد يرصد 63 مليون جنيه لاستقطاب هازارد

إيدين هازارد

يستعد ريال مدريد لتقديم عرض بقيمة 63 مليون جنيه استرليني فقط إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع إيدين هازارد نجم البلوز والذي ما زال يلمح إلى رغبته في الرحيل إلى بطل أوروبا وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال لا يزال يرغب في ضم الدولي البلجيكي رغم فشل محاولات التعاقد معه الموسم الماضي وأن النادي الملكي لم ييأس حتى الآن من إمكانية اتمام الصفقة.

وكانت بعض التقارير الإخبارية أشارت قبل أيام إلى أن هازارد توصل لاتفاق فعلي مع النادي الملكي، كما أكدت تقارير إسبانية أن ريال يتطلع لضمه بمقابل مالي منخفض صيف العام المقبل، فيما يقدر مسؤولو البلوز المقابل المالي لبيعه بنحو 150 مليون جنيه على الأقل.

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بدوره، أشار هازارد في مقابلة إعلامية أمس الاثنين أنه حريص على الرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد. وقال أنه يشجع ريال مدريد دائماً.

وأوضح: "كما قلت، سأستكمل هذا الموسم مع تشيلسي، وبعده يتبقى لي عام واحد في عقدي".

ورغم ذلك، أشارت إكسبريس إلى أن النادي الإنجليزي على استعداد لتقديم عقد جديد لهازارد براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه.

وكشف ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن رغبته في بقاء النجم البلجيكي مشيراً إلى أن النادي ينتظر توقيع اللاعب على العقد الجديد.

وقال ساري : "بالطبع، أريد بقاء هازارد، لكني أريده استمراره إذا رغب هو في ذلك، النادي جاهز لإبرام عقد جديد معه بشكل فوري، لكن التجديد مرهون برغبته".